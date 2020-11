Pioli: "Ho visto delusione dopo il ko col Lille, volevamo continuare la nostra striscia positiva"

Al termine di Milan-Lille il tecnico rossonero Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV per analizzare il ko subito per opera dei francesi in Europa League: "Ho visto delusione, volevamo continuare la nostra striscia positiva anche se non abbiamo pensato a queste cose ma solo a migliorare. Dobbiamo essere equilibrati ad analizzare la partita”, ha dichiarato l'allenatore del 'Diavolo'.