Pioli si coccola Calhanoglu: "Troppo intelligente, è un leader per il Milan e io lo stimo molto"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Sassuolo, mister Stefano Pioli ha risposto anche a una domanda su Hakan Calhanoglu e il suo senso di responsabilità crescente all'interno del Milan: "Hakan è un leader per la squadra, un giocatore troppo intelligente che si sposa bene con qualsiasi compagno. Voglio tenere Calhanolgu vicino agli attaccanti perché sa concludere, ci sta talvolta che si abbassi per migliorare il fraseggio. Ho stima per lui perché è un ragazzo intelligente, che sa leggere bene gli spazi".

Ricordiamo che il fantasista turco, attualmente in scadenza di contratto, non ha ancora raggiunto un'intesa col Diavolo per il rinnovo ed è inevitabilmente finito, di conseguenza, al centro di numerosi rumors di mercato.