Pioli: "Il momento più difficile della mia carriera? Quando ho dato le dimissioni a Firenze"

Lunga chiacchierata su Instagram per Stefano Pioli con Pasquale Gravina, ex campione di pallavolo. Il tecnico rossonero ha parlato di scelte, decisioni, strategie e momenti particolari della sua carriera: "Nella mia carriera ho dovuto prendere tante decisioni sofferte. La più difficile è quando ho deciso di dare le dimissioni da Firenze. È stata un'esperienza che mi ha dato delle emozioni fortissime. Ho preso la decisione che ritenevo e ritengo tutt'ora la migliore. Mi ha insegnato che non bisogna mai dar niente per scontato, a stare attento a tutto e a tutti. Nel nostro ambiente devi essere capace di leggere ogni piccolo particolare, perché le dinamiche possono cambiare velocemente".