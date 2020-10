Pioli incorona Krunic: "Ha le qualità per giocare con Ibra ed essere il trequartista del Milan"

Mister Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Roma, ha sottolineato anche l'ottima prova di Rade Krunic in Europa League e la sua importanza per il Milan in prospettiva: "Credo che Krunic possa giocare sia nei due mediani ma anche come centrocampista offensivo. Il nostro trequartista, che sia Calhanoglu, Krunic o Brahim Diaz, deve lavorare tanto e saper attaccare gli spazi quando Ibra viene tra le linee. Krunic ha queste qualità e sono contento per il gol che ha segnato contro il Celtic, perché sono situazioni che proviamo e riproviamo in allenamento", le sue dichiarazioni sull'ex centrocampista dell'Empoli che in rossonero sta finalmente trovando il suo spazio e i suoi minuti.