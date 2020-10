Pioli: "La tragedia Astori mi ha fatto sviluppare una relazione più completa con i calciatori"

Intervenuto a Sky, il tecnico del Milan Stefano Pioli parla del suo modo di gestire la squadra e di come la tragedia della morte di Davide Astori abbia influito: "Quello che c'è successo a Firenze con la disgrazia di Davide mi ha permesso di sviluppare una relazione coi giocatori ancora più completa, non solo per le giocate in campo, ma perché i ragazzi vanno capiti e stimolati".