Pioli: "Le critiche? La classifica è corta e il campionato equilibrato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli ha parlato anche della situazione in classifica: "Non abbiamo vinto due gara in trasferta che meritavamo di vincere (Frosinone e Bologna, ndr). Con pochi punti in più in classifica molte critiche negative adesso sarebbero diverse. In alcune gare c'è comunque stata la prestazione nonostante i pareggi, in altre la squadra è stata meno spensierata per fare un calcio propositivo. La realtà dei fatti è che la classifica è corta e il campionato è molto equilibrato".