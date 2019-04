Pioli: "Le partite vanno chiuse. Gerson non sfrutta i suoi cavalli"

© foto di Giacomo Morini

Queste le parole di Stefano Pioli, tecnico dei viola, nel post gara di Roma-Fiorentina dalla sala stampa dello stadio Olimpico: “Il primo tempo doveva finire in vantaggio per noi ma se non riusciamo a concretizzare le azioni offensive poi diamo spazi a una squadra forte come la Roma di riprendere il risultato. Abbiamo fatto una gara di personalità. I tanti pareggi? La nostra classifica sta tutta in questi risultati: molti di questi pari potevano per poco diventare vittoria. C’è rimpianto, mancano però ancora tante partite e una semifinale di Coppa. La squadra ha ripreso a giocare come sa e questo è una cosa positiva. Dobbiamo alzare ancora il livello di attenzione. Chiesa? A fine partita mi ha detto che aveva zero dolore: lo staff lo ha curato bene e ora è a posto. Per un ragazzo giovane pochi giorni di riposo sono importanti. Muriel in calo? Se non fosse andato in Nazionale darebbe stato meglio… ha fatto un viaggio lungo. Avrebbe fatto meglio a restare con noi anche se stasera ho visto un grande Muriel. A livello fisico non ha pagato molto, ha retto bene 90’. Ci sta che si possa prendere delle pause durante la partita. Cosa manca a questa squadra? Le partite vanno chiuse, se non vai in doppio vantaggio contro avversari così forti rischi sempre. Se noi fossimo stati capaci di tenere meglio il vantaggio, la Roma sarebbe andata in difficoltà: i ragazzi non sono contenti ma io ho rivisto molte buone cose della Fiorentina che a me piace. Adesso abbiamo due partite casalinghe che dobbiamo sfruttare. Gerson? Deve capire bene del motore che ha a disposizione: non sta sfruttando tutti i cavalli che ha. Credo molto nelle sue qualità ma può fare ancora di più, ha ottime qualità e prospettive. Probabilmente non riusciremo a fare meglio dell'anno scorso in campionato ma penso che abbiamo tutte le possibilità di andare in finale di Coppa Italia: i bilanci si fanno alla fine. Vlahovic e Montiel? Andrò a vederli venerdì allo stadio".