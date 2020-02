vedi letture

Pioli: "Lite Ibra-Paquetà? Falso, il gruppo è compatto e percorre un'unica strada"

Una lite tra Ibrahimovic e Paquetà? Nelle ultime ore si è sparsa una voce in merito a un battibecco tra lo svedese e il brasiliano nello spogliatoio dopo Milan-Torino. A spegnere le malelingue ci ha pensato mister Stefano Pioli in conferenza: "L'episodio non è vero. Delle discussioni ci possono essere, com'è normale che sia in campo, ma il gruppo è compatto e percorre insieme un'unica strada. Non creiamo casi che non esistono".