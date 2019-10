Pioli: "Mai avuto così tanta vicinanza club-squadra come al Milan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La presenza di una società, di una dirigenza, al fianco della squadra è spesso e volentieri vista come variabile necessaria per far rendere al meglio un gruppo di giocatori. Una questione su cui è stato interrogato il tecnico del Milan Stefano Pioli, nell'odierna conferenza stampa alla vigilia della gara con la SPAL: "Mai avuta una presenza così continua e assidua come quella dell'attuale società del Milan, con Massara, Boban e Maldini, Gazidis che è venuto agli allenamenti. Una presenza continua per supportare me e i giocatori".