Pioli: "Messe in dubbio le mie capacità professionali e umane"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

(ANSA) - ROMA, 9 APR - "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lasciare, dimettendomi, poichè sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane": e' un addio pieno di amarezza quello di Stefano Pioli alla Fiorentina, ufficializzato in una nota all'ANSA. Il tecnico ha rassegnato le sue dimissioni all' indomani del comunicato di proprietà e società che invitavano lui e la squadra al massimo impegno e al rispetto della maglia.