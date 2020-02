Pioli: "Milan Ibra-dipendente? Penso a Dzeko, Immobile, Lukaku e CR7"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della Panchina d'Oro a Coverciano, il tecnico del Milan Stefano Pioli si è soffermato ai microfoni di Sky facendo il punto sulla propria squadra in vista del derby contro l'Inter. "Gasperini si è meritato questo premio per quello che ha fatto e sta facendo in questa stagione. Anche se io avrei votato Mihajlovic (vincitore del premio speciale Settore Tecnico), sia perché ha risollevato il Bologna, sia per quello che ha dimostrato in questi mesi difficili".

Un pensiero dopo il pareggio col Verona? "Il pensiero è quello di aver messo in campo tanta generosità. Non ci sono rimpianti per quanto riguarda la nostra voglia di vincere, potevamo e dovevamo sicuramente fare meglio la mezzora finale".

Adesso c'è il derby. L'Inter ha vinto con l'Udinese. "L'Inter è una squadra molto solida, completa. Ma non credo in una gara come il derby contino molto i punti di distanza in classifica. Bisogna mettere in campo i valori".

C'è il rischio di diventare Ibrahimovic dipendenti? "Meno sei dipendente da un giocatore e più c'è la possibilità hai di avere equilibrio. Inevitabile però che i campiono diano più possibilità alla squadra di essere ancora più performante. Penso anche a Dzeko nella Roma, Cristiano Ronaldo nella Juve, Immobile nella Lazio, Lukaku nell'Inter. Ibra ha avuto un affaticamento complicato da un'influenza, ma ora sta meglio, vediamo".

Che effetto le ha fatto l'esordio di Daniel Maldini? "E' un ragazzo di talento, di buona tecnica. Un giovane di belle speranze. Era pronto a entrare, anche ha giocato pochissimi minuti. Può essere l'inizio di una cosa più importante".

L'Europa? "E' un obiettivo per un club come il Milan, lo è sempre stato. Ci sono però tantissime partite e dobbiamo essere concentrati sul nostro lavoro quotidiano. Il campionato competitivo, anche le medio-piccole sono cresciute e dovremo quindi mettere sempre in campo prestazioni all'altezza".