Pioli motiva il turn-over: "Era la miglior squadra al momento, nel 1° tempo tenuto bene il campo"

Mister Stefano Pioli, intervenuto a Sky Sport, ha spiegato anche il turn-over messo in atto nella sfida persa in Europa League contro il Lille: "Ho pensato fosse la squadra migliore per il momento, nel primo tempo al di là del rigore abbiamo tenuto bene il campo. La precisione tecnica oggi non è stata di grande livello, poi la partita si è un po' complicata", le parole del tecnico del Milan.