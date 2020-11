Pioli non cerca alibi: "Quello visto col Lille non è stato certo il miglior Milan della stagione"

Al termine di Milan-Lille, il mister rossonero Stefano Pioli è stato intervistato da Milan TV per analizzare l'inaspettata sconfitta dei suoi in Europa League: "Non è stato il miglior Milan della stagione. Gli episodi hanno deciso la gara in modo negativo per noi. I nostri avversari erano molto veloci, sul 2-0 la partita si è fatta difficile. Abbiamo avuto un’occasione con Kessié per pareggiare, il 2-0 ha portato la partita dalla loro parte. Dal punto di vista tecnico siamo stati poco precisi. Ho visto delusione, volevamo continuare la nostra striscia positiva anche se non abbiamo pensato a queste cose ma solo a migliorare. Dobbiamo essere equilibrati ad analizzare la partita. Tutto ci deve aiutare a crescere, le cose positive e quelle negative. Siamo padroni della nostra prestazione e sappiamo che ci sono cose su cui migliorare. Ora dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita, poi ci sarà la sosta per recuperare un po’ di energie".