Pioli: "Non mi è piaciuto Mazzarri, mi ha tirato in mezzo sull'espulsione"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa odierna, ha risposto anche alle polemiche arbitrali innescate da alcuni colleghi nel corso delle ultime settimane. "No, ogni collega può dire quello che vuole con i toni e i concetti che vuole. Ognuno cerca di tirare l'occhio al suo mulino anche se non mi è piaciuto Mazzarri che ha provato a tirarmi in mezzo nella sua espulsione. Io penso solo alla mia squadra e alla farla crescere"