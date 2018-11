Pioli: "Novità in formazione? Ci manca solo pericolosità davanti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Stefano Pioli ha parlato anche di possibili novità tattiche per la sua Fiorentina, come Milenkovic terzino. "Sto valutando tutte le opzioni, credo che ci stia mancando solo un po' di pericolosità offensiva nelle ultime partite, ma non equilibri e voglia di fare la partita. Credo di avere a disposizione dei giocatori che possono però modificare la propria posizione durante la partita, ad esempio alzare Veretout e spostare un altro centrocampista più basso".