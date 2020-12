Pioli: "Ottima gara, ma serve migliorare le piccole cose che abbiamo un po' lasciato andare"

E' un Milan che non molla mai ma che oggi ha fatto fatica? E' una delle domande poste ai microfoni di 'Sky' dopo il pareggio contro il Genoa a Stefano Pioli, allenatore del Milan. Questa la sua risposta: "Sì, questo Milan non molla mai. Poi è chiaro che non possiamo andare sempre a mille all'ora. E' stata una gara difficile, anche per merito del Genoa. Peccato per il primo tempo, abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla ma non l'abbiamo fatto. E' stata un'ottima prestazione, ma dobbiamo migliorare le piccole cose che nelle ultime partite si stanno un po' lasciando andare".

