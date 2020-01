© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Lucas Paquetà potrebbe essere lontano dal Milan. Mister Pioli ha dimostrato di non ritenere l'ex Flamengo un titolare e lo stesso giocatore avrebbe accusato una sorta di malessere dovuto all'ansia in seguito alla sesta panchina consecutiva contro l'Udinese. Anche per questo nella giornata di ieri si è visto a Casa Milan il suo agente Eduardo Uram che con i dirigenti ha lavorato alla possibile cessione (il PSG resta interessato). Una situazione complessa, a cui lo stesso Pioli ha cercato di rispondere in conferenza stampa: "Alla fine del mercato mancano ancora 9 giorni, siamo stati bravi a rimanere concentrati fino a oggi e bisogna continuare così. Chi è qui deve essere molto attento e pure Lucas lo ha fatto. E' normale che chi non gioca non sia soddisfatto. Deve avere la convinzione di essere un giocatore completo, per la qualità che ha deve diventare più determinante, nella fase conclusiva o fai gol o lo fai fare. E' mancato nelle cose dove un giocatore come lui deve avere la giocata vincente".

