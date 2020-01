Fonte: dall'inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una prestazione deludente, l’ennesima stagionale, da parte di Kris Piatek con la maglia del Milan. Il polacco è sembrato fuori dal gioco rossonero per tutto il tempo in cui è rimasto in campo contro il Torino e in sala stampa il tecnico Stefano Pioli ha così risposto ad una domanda riguardante l’attaccante e la sua possibile serata complicata anche a causa del mercato: “La testa ce l'ha qua, sul Milan, altrimenti non avrebbe giocato. Con la SPAL aveva fatto bene, oggi non ha trovato lo spazio e la profondità di cui aveva bisogno”.