Pioli: "Rebic si aspettava più spazio, dopo Natale è tornato determinato"

L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha analizzato a Sky Sport la vittoria di oggi contro l'Udinese. Queste le sue parole: "I tifosi oggi ci hanno dato una bella spinta. Poi devo fare i complimenti ai miei giocatori per la prestazione contro una squadra che ci ha messo in difficoltà. Il calore del pubblico è stato determinante. Giocare in casa deve essere importante per noi, per fare punti e per raggiungere i nostri obiettivi".

È il momento di iniziare a pensare all'Europa?

"Dobbiamo ancora lavorare perché ancora oggi abbiamo dimostrato di avere qualità, ma anche momenti in cui ci siamo disuniti e abbiamo mostrato il fianco agli avversari. Avevo chiesto ai miei giocatori una settimana perfetta e ci siamo riusciti ma è stato faticoso. Ora dobbiamo farci trovare pronti contro un avversario che lotta per la salvezza su un campo difficile come il Brescia, quindi il nostro unico pensiero è la prossima partita".

Rebic è un giocatore ritrovato?

"Rebic si aspettava di avere più spazio, ma si è sempre allenato bene e dopo Natale è arrivato determinato e volenteroso. Qui c’è spazio per tutti quelli che hanno voglia di aiutare la squadra. I suoi strappi ci sono mancati nel primo tempo".

Si lavora meglio con ibrahimovic?

"Ibra è un valore aggiunto nel lavoro quotidiano, ha alzato il livello degli allenamenti e ora sappiamo tutti che strada dobbiamo fare. Il cammino è lungo e non dobbiamo esaltarci, ma su questa mentalità possiamo costruire qualcosa d’importante".

Il Milan non molla mai?

"Dopo il pareggio non abbiamo smesso di lavorare per cercare la vittoria. Questo ci deve essere d’insegnamento, le partite non finiscono mai. Lavoreremo per diventare ancora più precisi sotto porta".