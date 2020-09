Pioli sceglie il baby-bomber per rimpiazzare Ibra. Un'occasione da sfruttare per Lorenzo Colombo

L'occasione è enorme, la pressione anche. Sostituire Zlatan Ibrahimovic non è facile per nessuno, figurarsi per un diciottenne di belle speranze, che avrà addosso tutto il peso dell'attacco rossonero in una partita da dentro o fuori. Può essere la notte di Lorenzo Colombo, deve essere la notte del Milan, chiamato a una prova di maturità e a dimostrare di poter camminare senza lo spirito guida dello svedese, frenato dal coronavirus a poche ore dalla sfida contro il Bodø/Glimt.

Un avversario che, sulla carta, non dovrebbe preoccupare il Diavolo e che può essere perfetto per il giovane di Vimercate, su cui Pioli e la dirigenza puntano molto. Una prestazione positiva, alla prima assoluta da titolare, potrebbe significare quasi sicuramente conferma nella rosa: Colombo può ritagliarsi un ruolo davvero importante per tutta la stagione.