Pioli sfida Inzaghi, chi perde paga

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Bologna-Fiorentina è una sfida che ha alle spalle una grande storia di rivalità e campioni, ma negli ultimi anni il suo valore è stato impoverito dalle diverse ambizioni dei due club e dunque anche lo spettacolo spesso è stato più avaro rispetto al passato. In questa stagione però, la partita che una volta veniva chiamata il "Derby dell'Appennino", ha qualche motivo di interesse in più per entrambe le formazioni.

MAL DI TRASFERTA - La Fiorentina non ha ancora vinto una partita lontano dal Franchi, un limite che ha pesato non poco nell'andamento di classifica della squadra di Pioli. Lo stesso tecnico, comunque assolutamente saldo in panchina e senza paura di finire in discussione in questo momento della stagione, sta però vivendo forse il primo vero momento di crisi nei rapporti con una parte della tifoseria, che non lo ritengono all'altezza dell'obiettivo europeo viola. Occorre sottolineare che la squadra a disposizione resta la più giovane della Serie A e che presenta alcune lacune d'organico dimenticate in sede di mercato, ma allo stesso tempo, la qualità del gioco e la determinazione della gioventù fiorentina, è andata via via spegnendosi. Contro il Bologna i viola non possono permettersi di perdere, considerando che la settimana successiva ci sarà il big match contro la Juventus. Il pareggio di Frosinone poi costringe la Fiorentina a vincere quasi per forza per evitare di perdere altro terreno rispetto alle principali contendenti per l'Europa League. Una pressione in più che Pioli dovrà riuscire a incanalare nel modo giusto.

A RISCHIO. O NO? - Dall'altra parte del centrocampo, sulla stessa fascia, ci sarà Pippo Inzaghi. Da tempo la critica gli imputa alcune scelte infelici a livello tattico e una mancanza di fantasia nei cambi e nel motivare la propria rosa. La dirigenza però, lo ha sempre difeso a spada tratta. Una situazione non facile in ogni caso, anche perché perdere contro la Fiorentina significherebbe sprofondare ancora più giù in una classifica già quanto meno pericolosa, con Saputo sugli spalti che potrebbe anche cambiare idea sulla conferma del proprio allenatore. Donadoni è ancora sotto contratto e altri tecnici di buon livello, per non dire ottimo, uno su tutti Prandelli, potrebbero ingolosire il patron canadese davanti all'ennesima debacle. Per questo Inzaghi è chiamato, insieme alla squadra, a una prova convincente che porti punti all'obiettivo salvezza maturato in queste prime giornate di campionato. La pazienza non è infinita, neanche per un campione come Inzaghi.

CHI PERDE PAGA - In sintesi, chi perde vivrà una settimana terribile, per un verso o per un altro. Pioli arriverebbe al "Natale dei tifosi viola" con il peso di una sconfitta sul groppone e soprattutto di una classifica non all'altezza delle ambizioni iniziali. Inzaghi rischierebbe addirittura il posto e potrebbe pagare direttamente con la sua panchina. Anche un pareggio, da una parte e dall'altra, non sarebbe un risultato positivo tout court, ma che andrebbe valutato in base all'andamento della stessa partita. Insomma, una sfida che riacquista un po' di valore, soprattutto che potrebbe determinare una svolta per entrambe le squadre in un momento delicatissimo del campionato.