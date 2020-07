Pioli: "Sì, questo è il mio Milan". E sul futuro: "Voglio solo dare il massimo fino al 2 agosto"

Stefano Pioli rivendica il suo operato alla vigilia della sfida contro la Juventus. Dopo aver battuto Roma e Lazio nelle ultime tre giornate, il Milan è adesso a due soli punti dal quinto posto, con la concreta possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League: "Sì, questo è il mio Milan - ha detto in conferenza stampa-. Anche in passato avevamo lavorato su alcune situazioni ma ora abbiamo più continuità. Ci stiamo attestando su un livello alto, abbiamo vinto contro due squadre davanti a noi in classifica ma contro la Juve bisogna alzare ancora di più il livello".

Il destino di Pioli è già segnato, col club che ha scelto Rangnick per la prossima stagione. Ma l'attuale allenatore del Milan a microfoni accesi ha detto di non pensarci: "A fine campionato voglio solo la soddisfazione di aver dato il massimo, poi non penso al 3 agosto ma alla gara di domani. Per lo sforzo che abbiamo fatto meritiamo di finire bene la stagione, poi le decisioni arriveranno più avanti".

