Pioli: "Siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi. Proveremo a vincere l'Europa League"

vedi letture

Nella sua intervista a Radio Rai il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche dell'Europa League, competizione che i rossoneri non vogliono snobbare: "Siamo il Milan e dobbiamo essere ambiziosi. Non possiamo scegliere tra campionato ed Europa, andremo avanti pensando a una partita alla volta. Ci teniamo a far bene in Europa, siamo in quella che conta di meno ma vogliamo provare a vincere la coppa. Il girone è equilibrato, pensiamo solo al Celtic".