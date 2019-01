© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Sampdoria (in programma domenica al Franchi). Queste alcune dichiarazioni sull'attacco viola: "Simeone sta bene mentalmente e fisicamente, ha il pregio di essere sempre positivo. Sta dimostrando di saper reagire alle difficoltà con carattere. Questa è la strada giusta che un giocatore deve intraprendere per migliorare. Muriel? Si è presentato in buone condizioni. Non so se ha già i 90' nelle gambe ma ha entusiasmo ed è a disposizione".