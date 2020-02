© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"I voti non li do, sono soddisfatto del mercato fatto" ha dichiarato in conferenza stampa Stefano Pioli, sulla finestra di mercato di gennaio. Il tecnico fa comunque un bilancio: "Sono felice che sia finito, siamo rimasti concentrati sul nostro lavoro, e sono state fatte le cose giuste. Abbiamo un gruppo coeso e compatto. Abbiamo sottovalutato che abbiamo fatto inserimenti importanti a inizio gennaio, inserendo gente di spessore e qualità. Ibra e Kjaer ci danno esperienza, poi anche giocatori giovani di prospettiva".