Pioli: "Soddisfatto del Milan. Tutti si sono fatti trovare pronti quando chiamati in causa"

Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato anche dei giocatori rivalutati in questa fase della stagione, nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Sassuolo: "La soddisfazione per un allenatore è quando tutti i giocatori chiamati in causa si fanno trovare pronti. Dobbiamo mantenere questo atteggiamento, e 5 cambi sono un possibilità importante per dare spazio a più giocatori, un fattore determinante che ci ha dato tanti vantaggi".