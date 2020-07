Pioli: "Speravo nella riconferma, sempre creduto nel lavoro svolto. Con Gazidis rapporto sincero"

In serata è arrivata la notizia, inattesa, del rinnovo di Stefano Pioli con il Milan. Un rinnovo che lo stesso tecnico emiliano ha commentato ai microfoni di Sky Sport: "Sono molto felice, erano un paio di giorni che sapevo della trattativa. Allenare la prossima stagione un club prestigioso e una squadra che può crescere è molto importante. Non capisco tutto, ma il nostro futuro è adesso e dobbiamo pensare alle ultime partite, dobbiamo chiudere bene. Il club si è dimostrato corretto. Nei colloqui individuali mi avevano detto che non c'era nulla di definitivo e che le scelte sarebbero state fatte alla fine. Ho pensato a lavorare in un ambiente straordinario come Milanello, con giocatori che mi hanno dato grandissima disponibilità. Sarebbe stato un campionato di rimpianti se non fosse ripreso. Dal 6 gennaio siamo terzi, vuol dire che la crescita c'è stata e ci sono prospettive importanti"

Colloquio con Gazidis: "Ho sempre parlato con lui. Ha avuto un colloquio individuale con me prima della partita col Genoa, quando erano uscite delle voci e mi aveva garantito che non era stata presa alcuna decisione e che sarebbe stato valutato il lavoro fino alla fine. Ho avuto un rapporto più diretto con Maldini e Massara ma anche Gazidis è stato presente e ha manifestato la stima. Poi ieri sera c'è stata la chiamata in cui mi hanno annunciato la riconferma. Me lo aspettavo? Di sicuro ci speravo, sto bene qui e volevo continuare il lavoro perché è solamente all'inizio. Ci saranno difficoltà, pressioni e aspettative importanti, ma abbiamo una buona base su cui costruire. Abbiamo giovani forti che dovranno crescere ma hanno dimostrato di avere qualità. Ci speravo, lo volevo fortemente".