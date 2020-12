Pioli spinge il Milan, Conte frusta i nemici. Corriere della Sera: "Milano sottosopra"

"Milano sottosopra". Titola così il Corriere della Sera all'interno delle proprie pagine sportive, in aperture, per raccontare delle sicurezze del Milan e della pressione sull'Inter dopo l'eliminazione dalla Champions League. "Pioli il cauto spinge il Milan in alto. Quattro tappe per provare l'allungo", si legge sulle vicende di casa rossonera, mentre andando sull'altra sponda del Naviglio si legge che "Conte frusta i nemici e lancia l'Inter. Missione scudetto al via con Eriksen".