Pioli: "Stagione di rimpianti se il campionato non fosse ripreso: ora 12 finali per l'Europa"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, oggi ha parlato così della corsa per l'Europa League in conferenza stampa: "L'Europa deve essere il nostro obiettivo. Se il campionato non fosse ripreso, la nostra sarebbe stata una stagione di rimpianti, ma ora invece abbiamo 12 partite per raggiungerla. Dobbiamo rincorrere e dobbiamo farlo bene e il prima possibile. Riprendere con una vittoria domani sarà molto importante perché in 40 giorni ci giochiamo tutto", le sue dichiarazioni alla vigilia della sfida di campionato col Lecce.