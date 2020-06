Pioli studia il Milan anti-Juventus. Spazio ai trequartisti, Calhanoglu è l'ago della bilancia

Un Milan imbottito di trequartisti per dare maggiore imprevedibilità alla manovra d’attacco e provare a imbrigliare la Juventus. Contro i bianconeri, in Coppa Italia, mister Pioli potrebbe schierare contemporaneamente Bonaventura, Paquetà e Calhanoglu. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il turco è l’ago della bilancia, il fantasista che resta “alto” - e quindi più vicino alla punta - quando le altre mezzepunte ripiegano nel 4-2-3-1, ma può essere un’alternativa a Paquetà come interno sinistro in una mediana a tre. Calha dovrà provare a sfruttare gli spazi che Rebic creerà.