© foto di Federico De Luca

Stefano Pioli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Chiesa? Trovo difficile che Federico trovi motivazioni superiori a quelle che ha. Ha svoltato in maniera definitiva, è un giocatore determinato, che sta facendo grandi cose. Vi avrei fatto vedere le caviglie e gli stinchi di Chiesa. Ho sbagliato a non sottolineare che lui inciampò nella partita contro l'Atalanta, come ha sbagliato Gasperini a parlare di un giocatore che non fa parte della sua rosa".