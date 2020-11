Pioli sui problemi fisici di Castillejo: "Ha avuto un'estate complicata, può fare meglio di così"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara casalinga col Verona, mister Stefano Pioli ha parlato anche dei problemi fisici e della flessione di Samu Castillejo, non al meglio ormai da qualche settimana: "Ha avuto un'estate complicata, sta lavorando per tornare alle sue prestazioni. Ha le capacità e le qualità per fare meglio", le dichiarazioni del tecnico del Milan.