Pioli sui tifosi: "Sarebbero tantissimi. Ce n'erano 60mila quando eravamo in difficoltà..."

Stefano Pioli e l'apporto dei tifosi in questo Milan capolista. Il tecnico rossonero ne ha parlato quest'oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match contro la Lazio: "Purtroppo i tifosi non sono presenti, ma li sentiamo. Sentiamo il loro affetto, il loro calore. Ma quando abbiamo la fortuna come in settimana o come prima del derby di averli vicino è chiaro che sentiamo un'ulteriore carica. I tifosi in questo momento sarebbero tantissimi. Stiamo lavorando in un certo modo anche per dare soddisfazioni ai nostri tifosi che se li meritano, anche perché ci sostenevano in 60mila anche nei momenti di difficoltà".

