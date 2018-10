Pioli: "Valeri convinto del rigore su Chiesa. Champions in 2-3 anni"

Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina è intervenuto nel corso di "Radio Anch'io Sport" su Radio Rai Uno: "Con la vittoria di ieri abbiamo certificato un buon inizio, ma è solo questo perché è ancora troppo presto per valutare la stagione. Siamo molto giovani, una squadra che però sa che col duro lavoro può andare oltre i nostri limiti. Lafont? E' stata bravissima la società a trovare questo ragazzo di grandissima prospettiva. Non è facile arrivare così giovane titolare in Serie A, ma ha grande personalità. Ieri a me è piaciuto molto perché ha provato ad aiutare la difesa, nonostante gli errori. Sono contento che stia mettendo grande personalità in tutto ciò che fa. Il rigore di Chiesa? L'arbitro ha visto così e non ha utilizzato il VAR perché convinto di ciò che aveva visto, c'è poco da aggiungere. Ho criticato l'arbitraggio contro l'Inter perché l'utilizzo del VAR non era stato consono e per noi il VAR deve essere usato per comprendere e migliorare gli arbitraggi e le scelte. Problema serio con i rigori in Serie A (troppo pochi)? L'anno scorso, nelle continue riunioni con gli arbitri, ci hanno detto che col VAR sono stati commessi solo lo 0,8% degli errori rispetto al precedente 5%. Ieri l'arbitro ha visto un rigore, si è consultato col VAR e ha confermato senza andare a rivederlo. Questi sono i fatti. Il VAR deve cambiare la decisione dell'arbitro quando è chiaramente diverso da ciò che ha visto. Diverso rendimento casa/trasferta? Prima di tutto dal valore degli avversari che abbiamo affrontato, come Napoli, Samp e Inter. Ma credo che solo a Napoli non siamo riusciti ad esprimere il potenziale. A Genova e a Milano siamo usciti dal campo con qualche rimpianto perché potevamo ottenere qualcosa di più. Contro la Lazio sarà difficile perché è una squadra forte che può confermarsi al top del campionato italiano. Noi vorremmo cominciare a fare risultato anche fuori casa anche se siamo in fase di crescita. Chiesa? Onestamente avrei preferito che Gasperini non parlasse di un mio giocatore come io non faccio con gli altri. E' molto bravo nell'uno contro uno e siccome si prende delle responsabilità prende molti calci e dunque falli. Ha molto margine di crescita perché è giovanissimo e ha grandi qualità. Chiesa sacrificato in ripiegamento nel 4-3-3 della Fiorentina? E' vero, ma quando gli avversari ci schiacciano come successo contro l'Atalanta, è chiaro che anche lui debba sacrificarsi. Noi vorremmo sfruttarlo di più in attacco e lo stiamo facendo. Fiorentina da Champions? E' troppo presto. Io penso che i valori ci siano e siano differenti a quelli espressi ora dalla classifica. Penso che le prime sei dell'anno scorso siano ancora forti come l'anno scorso e superiori a noi. Ci vorranno ancora tante partite per capire dove potremmo arrivare, noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Un progetto per entrare in Champions nel futuro? L'idea c'è ed è questa. Ci siamo rinnovati interamente e l'idea è quella di costruire una squadra che possa competere come negli anni di Prandelli o di Montella. Non sarà facile visti gli avversari, ma l'idea della proprietà è quella di arrivare a competere nel giro di 2-3 anni nei posti di vertice".