Pioli vuole un finale super per il suo Milan. Ma l'ombra di Rangnick resta ingombrante

Le ultime 4 partite del Milan, a cominciare da quella odierna contro il Sassuolo, serviranno a Stefano Pioli per instillare nuovi ed ulteriori dubbi nella mente della dirigenza rossonera in vista del futuro. L'ombra di Ralf Rangnick è sempre più grande ed ingombrante e non è detto che un finale di campionato super (tradotto, sui livelli delle ultime prestazioni) possa far cambiare idea alla dirigenza in merito alla panchina del prossimo anno. Anzi, secondo il quotidiano è molto difficile che il Milan possa cambiare idea in tal senso. Ma già l'essere arrivato a questo punto con alcune carte ancora da giocarsi può esser considerato un successo per il tecnico del dopo Giampaolo.