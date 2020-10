Piove sul bagnato in casa Juve contro il Barça: Demiral espulso, salterà il Ferencvaros

Piove sul bagnato in casa Juventus: a cinque minuti dalla fine della gara contro il Barcellona, doccia anticipata per Merih Demiral. Il turco, già ammonito, perde palla e stende Pjanic per evitare il contropiede. I bianconeri finiranno in 10 e non avranno l’ex Sassuolo nella prossima di Champions contro il Ferencvaros: dati gli infortuni tra gli altri difensori, non proprio una grandissima difesa.