Piove sul bagnato per Allan: ladri in casa del rivoltoso del Napoli

Piove sul bagnato per Allan, che dopo essere stato uno dei protagonisti della rivolta dei calciatori del Napoli contro la società, è stato vittima di un bruttissimo episodio nella sua villa di Pozzuoli. Ieri, dei ladri hanno infatti fatto irruzione in casa sua in pieno giorno, con sua moglie (incinta) e i figli presenti nell'abitazione seppur a un altro piano. Non si conosce ancora l'entità dei danni subiti, ma - come riporta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport - adesso a indagare è la Digos napoletana.