Uno sguardo al futuro da parte di Andrea Pirlo che dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è pronto a tornare nel mondo del calcio, con il ruolo di allenatore. A parlarne è proprio il diretto interessato, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Ho già parlato con qualcuno, da luglio comincio. Ho grandissima voglia di iniziare un percorso nuovo e totalmente diverso. Credo di poter diventare un buon insegnante di calcio, di poter trasmettere le mie idee. Ho la mia personalità, mi sono sempre fatto sentire e capire. Giocare bene aiuta ad arrivare al risultato. E se non vinco, mi incazzo". Antonio Conte come esempio: "È per lui che ho iniziato a pensare di fare l’allenatore. E’ il più bravo che ho avuto, ogni giorno ci faceva vedere 40-50 minuti di video. Mi dicevo che potevo e volevo farlo anche io. Mettersi a studiare è stato altrettanto fondamentale".