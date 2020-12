Pirlo: "Abbiamo visto e rivisto lo 0-2 dell'andata, quel ko ci servirà da lezione a Barcellona"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Barcellona, mister Andrea Pirlo ha ricordato anche il ko per 0-2 di Torino: "La partita dell'andata l'abbiamo vista e rivista. Le sconfitte migliorano le gare che devi giocare e possono essere d'aiuto per il futuro. Dobbiamo sicuramente migliorare rispetto all'andata la fase di non possesso, dobbiamo essere molto stretti con le linee di centrocampo e di difesa perché non dobbiamo farci trovare scoperti tra le linee: loro portano tanti giocatori sulla trequarti. Dobbiamo essere stretti e cercare di farli giocare lateralmente, dove avremo più spazio per aggredirli", le dichiarazioni del tecnico della Juventus.