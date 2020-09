Pirlo ammaliato da Arthur: il brasiliano pronto a diventare guida e metronomo della Juventus

Un allenamento congiunto, una sgambata assieme ai più piccoli della Juventus Under 23 che è servita ad Andrea Pirlo per schierare una bozza di quella che potrebbe essere la formazione che schiererà fra due settimane nella prima ufficiale contro la Sampdoria. Due tempi da 30 minuti ciascuno, più volte interrotti dallo staff per spiegare movimenti e scelte da fare, e sfida che ha potuto registrare una sola rete segnata da quel Marko Pjaca che nei prossimi giorni lascerà nuovamente Torino per andare alla ricerca di minuti.

LE INDICAZIONI - Tante assenze fra infortunati e impegni delle nazionali e, logicamente, scelte ridotte per Pirlo: dentro Pinsoglio tra i pali, Cuadrado, Danilo, Rugani e Alex Sandro in difesa, Bentancur, Arthur e McKennie a centrocampo e Ramsey nel tridente offensivo con Pjaca e Douglas Costa. Nel secondo tempo spazio anche per De Sciglio al posto di Douglas Costa con conseguente avanzamento di Alex Sandro. Difesa a 4 in non possesso, a 3 col in pallone tra i piedi con l’esterno di destra, Cuadrado nel caso, con libertà di offendere e creare ampiezza. Non hanno trovato spazio Higuain e Khedira, per loro il tempo in bianconero è agli sgoccioli.

ARTHUR COME PIRLO - Nessun paragone sulle caratteristiche dei giocatori. Il succo del discorso è la posizione in mezzo al campo: al centro, appunto, con due braccetti ai lati da coinvolgere e a cui chiedere compiti differenti. Gestione del possesso e ritmi da dettare con personalità, la stessa che gli possa permettere, quando gli spazi lo concedono, lo sganciamento in avanti con le tempistiche giuste. Compiti di innesco per esterni, attaccanti e mezzali come McKennie, subito particolarmente attivo nella partitella con l’Under 23 e capace di mettere in mostra le doti atletiche particolarmente sviluppate. Pirlo estremamente soddisfatto e conquistato da Arthur in questi primi giorni di lavoro alla Continassa: il brasiliano sarà punto fermo della Juventus che sta nascendo.