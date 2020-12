Pirlo cambia il centrocampo della Juve: così serve un rinforzo sul mercato

La stagione anomala che tutto il calcio mondiale sta vivendo comporta a scoperte, modifiche, variazioni in corso di quella che sembra essere l’iniziale idea tattica degli allenatori. Niente ritiro prestagione, nessun test, niente amichevoli: direttamente le partite che contano dove si possono sì fare delle prove ma con il dove di ottenere risultati. In casa Juventus poi c’è anche “l’aggravante” della prima avventura come guida tecnica in carriera per Andrea Pirlo. E così, dopo un inizio, dedicato a una più chiara composizione della mediana bianconera con due soli centrocampisti, più volte tema affrontato dallo stesso allenatore bresciano, nelle ultime uscite la Juventus ha modificato l’assetto tattico trovando, forse, la quadra definitiva: il centrocampo a tre. “Così essendo un po' più scaglionati diversamente riusciamo ad avere una maggiore riaggressione sulle palle perse”, questo Pirlo prima della Fiorentina in merito a evidenziare una modifica dell’impostazione della squadra.

MANCA UN CENTROCAMPISTA - Questo cambio in corsa pensato dallo staff tecnico bianconero sembra aver trovato i suoi frutti, tolta ovviamente la parentesi viola fortemente condizionata dall’espulsione dopo un quarto d’ora di Cuadrado. Dall’alternanza Arthur-Bentancur come perno centrale, alla corsa a perdifiato di McKennie con compiti di inserimento alle spalle della mediana avversaria (in alternativa a Rabiot come doveva essere con la Fiorentina), all’inventiva e alle letture di Ramsey. Cinque soluzioni, con un orecchio sempre teso alle condizioni fisiche traballanti del gallese ex Arsenal. Facendo un rapido conto qualcosa nel reparto alla Juventus viene a mancare, ancor più messo in relazione con il pacchetto degli esterni d’attacco particolarmente denso. E in questo senso il mercato di gennaio casca a pennello con la possibilità di rinforzare il centrocampo. Il tutto però legato a una e una soltanto condizione: opportunità vantaggiose dal punto di vista economico. Quindi scambi e prestiti a lungo raggio, magari trovando soluzioni al momento impensabili.