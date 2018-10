Pirlo: "CR7 ha aumentato il livello, tutti vogliono essere alla sua altezza"

Andrea Pirlo, ex centrocampista di Milan e Juventus, ha parlato durante la conferenza di presentazione del Golden Foot 2018, sfruttando la presenza di Marcello Lippi per ricordare la vittoria nel Mondiale del 2006: "Vincere la Coppa del Mondo è il sogno di tutti. Da piccolo speri di giocarla e di vincerla, abbiamo avuto questa fortuna. Per un calciatore è la cosa più bella in assoluto. Quel gruppo aveva tante qualità, gara dopo gara c'era consapevolezza di avere un'ottima rosa. Le vicende intorno a noi, in quell'estate, hanno spinto il gruppo a vincere quella coppa".

Su Ronaldo alla Juventus: "Ha aumentato il livello. È un esempio quotidiano, tutti i calciatori della rosa possono dare qualcosa di più per dimostrare il valore di fronte a CR7".