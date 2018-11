Pirlo: "Difesa Inter-Kane, bella sfida. Ancelotti ha dato nuove motivazioni"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pirlo, negli studi di Sky Sport, ha parlato così della sfida in programma questa sera tra Inter e Tottenham: “Sarà un bel test stasera per la difesa dell’Inter contro Kane, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere contro il Chelsea. I nerazzurri, però, sono forti. Chi sceglierei tra i top attaccanti? Per il modo di giocare e per i movimenti che fa, sicuramente Aguero è quello che si muove meglio".

Sul Napoli: "Per me è stato bravo Ancelotti a lavorare sulla testa dei calciatori. Secondo lui questa squadra aveva ampi margini di miglioramento, ha dato nuove motivazioni per provare a dare qualcosa in più con un nuovo modo di giocare".