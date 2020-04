Pirlo: "Dubbi sulla ripartenza. I giocatori dovrebbero restare tre mesi in ritiro"

"Per me è dura che il campionato riprenda. I giocatori farebbero tre mesi in ritiro". Lo dice Andrea Pirlo, leggenda del calcio italiano, in una diretta social con Christian Vieri su Instagram. "Sarebbe un ritiro forza per tutti, fino ad agosto. Se non puoi avere contatti con altri, come fai. L'unico modo per non aver rischi è stare tutti insieme. Quel che ho capito è questo, non vedi la famiglia per tre mesi ma devi capire anche chi non ha le strutture: costi, viaggi e non solo. O decide la UEFA per tutti...".