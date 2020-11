Pirlo: "Dybala deve andare oltre, anche in allenamento. Deve crescere"

“Non ha fatto benissimo, però è in crescita: viene da un periodo di inattività e da un periodo in cui ha dovuto anche prendere degli antibiotici”. Così, ai microfoni di Sky, Andrea Pirlo ha commentato la prestazione di Paulo Dybala: “Deve crescere - ha proseguito - deve andare oltre la sua soglia anche in allenamento per ritrovare la sua forma migliore”.

