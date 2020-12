Pirlo e la serata no di Ronaldo: "Ha fatto anche cose buone. Una giornata così capita a tutti"

Serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il portoghese, non brillante per tutta Juventus-Atalanta, poi finita 1-1, ha anche sbagliato il rigore che poteva riportare in vantaggio i bianconeri. In conferenza stampa, Andrea Pirlo non fa drammi: “Oggi non era facile però ha fatto delle cose buone. Se avesse segnato sul rigore i giudizi magari sarebbero cambiati. Non è stato brillantissimo ma capita a tutti una giornata del genere”.

