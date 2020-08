Pirlo e Paratici, contatti anche a Ferragosto: il mercato della Juventus è in fermento

E' nel vivo il mercato della Juventus: dopo i vertici in sede, spiega La Stampa, anche a Ferragosto il contatto è stato continuo tra Andrea Pirlo e il ds Fabio Paratici. Tra sette giorni si inizia a fare sul serio in campo, anche se qualche giocatore è già rientrato a Torino (come Luca Pellegrini) e gli ex infortunati cronici (Chiellini su tutti). Adesso il calciomercato e gli addii, i prossimi sono Khedira e Higuain. Poi sarà l'ora dell'attaccante per Pirlo: da Milik a Lacazette, passando per Jimenez, la lista degli obiettivi è in continua evoluzione (dipende anche dagli scambi che si potranno fare) e una certa approvazione dovrà arrivare anche da Ronaldo