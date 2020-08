Pirlo e quelle parole sul suo erede: "L'unico che mi può assomigliare è De Jong"

Andrea Pirlo e il suo erede. Settembre 2019, a Radio Bianconera parlò anche di chi nel calcio mondiale lo potesse ricordare per posizione e caratteristiche. "In giro per il mondo forse esiste. L’unico che mi può assomigliare può essere De Jong. Pjanic mi somiglia come tipo di giocatore, ma siamo diversi. Io ho il mio modo, lui il suo. Ma è un grande giocatore", ebbe modo di dire l'attuale allenatore della Juventus.