Pirlo e Ronaldo, telefonate e sintonia: CR7 rivede nel tecnico il suo 'amato' Zidane

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport, spiega che Andrea Pirlo e Cristiano Ronaldo si sono già sentiti un paio di volte per telefono. Intesa da subito, il tecnico si è immediatamente presentato al suo numero 7. Si ritroveranno in ruoli diversi, dopo averlo fatto sul campo, dove in due semifinali con Milan e Juventus, CR7 è stato eliminato da Pirlo. Ronaldo è incuriosito in ogni caso dalla scelta del club e vede in lui qualcosa dell'amato Zidane.