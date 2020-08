Pirlo e un vecchio pensiero su Bernardeschi: "Con CR7 in campo lui diventa indispensabile"

Tramite Sky Sport viene riproposto un pensiero di qualche mese fa di Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Juventus che nel recente passato si era brevemente cimentato nel ruolo di opinionista. Una breve dichiarazione che potrebbe far capire qualcosa in più sul prossimo mercato bianconero, soprattutto per ciò che riguarda Federico Bernardeschi: "Federico è un giocatore indispensabile per questa Juve, con Ronaldo a sinistra che torna un po' meno dall'altra parte c'è bisogno di Bernardeschi per tenere coperta la zona del campo. Oltre alla parte tecnica fa anche tanto lavoro fisico".